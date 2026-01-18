Кошелек пуст: как «дожить» до зарплаты после январских праздников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 583 0

Жители Великобритании массово столкнулись с финансовым дефицитом в середине января после масштабных рождественских трат.

Как «дожить» до зарплаты после январских праздников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: половина британцев истратили все деньги задолго до новой зарплаты

Половина работающих граждан Великобритании полностью израсходовала декабрьское жалованье за две недели до следующих выплат. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на статистические данные Virgin Media.

Согласно результатам исследования, около 66% опрошенных признались, что с огромным нетерпением ждут очередного зачисления средств на счета. Подобная ситуация возникла из-за традиционного скачка расходов в праздничный период, когда люди массово закупают подарки, дорогостоящие продукты питания, алкоголь и тратятся на разнообразные развлечения.

Статистика Банка Англии подтверждает, что в декабре траты среднестатистической семьи в среднем увеличиваются на 29%, что составляет примерно 713 фунтов стерлингов сверх обычного бюджета. Аналитики Virgin Media подчеркивают, что около 315 фунтов уходит только на посещение общественных заведений, а каждый четвертый британец тратит на социализацию более 500 фунтов.

При этом 57% респондентов признали, что изначально недооценили масштаб своих предпраздничных издержек. Чтобы исправить положение в январе, многие вынуждены переходить в режим жесткой экономии: каждый пятый планирует отложить дополнительно 400 фунтов, отказываясь от походов в кино или рестораны в пользу домашнего просмотра телешоу.

Специалисты рекомендуют тем, кто столкнулся с нехваткой средств, составить детализированный бюджет и временно приостановить платные подписки на стриминговые сервисы или спортзалы. Благотворительные организации советуют пересмотреть потребительскую корзину, выбирая бюджетные супермаркеты и используя накопленные баллы лояльности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
15:59
Войдет в мировую историю: зачем Трампу и США нужна Гренландия
15:39
Умер сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Лян Сяолун
15:30
Кошелек пуст: как «дожить» до зарплаты после январских праздников
15:15
Движение поездов изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
15:00
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сломала ребро во время интимной сцены

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Там не спешат умирать: остров, на котором живут люди старше 100 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026