Путин: России удается сохранять стабильность экономики вопреки трудностям

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 45 0

Президент выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин на съезде РСПП — новости, заявления

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия сохраняет стабильность экономики, несмотря на возникающие трудности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на 35-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на площадке Национального центра «Россия».

«Несмотря на трудности и искусственные ограничения нам удается сохранять макроэкономическую стабильность. Мы работаем над обеспечением экономического роста и выполнению социальных задач», — отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин в ходе своего выступления поблагодарил российский бизнес за поддержку участников СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве жены и дети участников СВО бесплатно осваивают новые профессии. Участники программ с конца 2022 года осваивают востребованные специальности или повышают квалификацию. Наибольшей популярностью пользуются направления, связанные с цифровыми навыками, психологией, индустрией красоты, творческими и промышленными профессиями, а также вождением.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео