Еда со свалки и вода из реки: преступник восемь лет скрывался в тайге

Мужчина оборвал связь с близкими.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena Mayorova; 5-tv.ru

В Карелии задержали преступника, скрывавшегося восемь лет в тайге

В Карелии поймали преступника, который восемь лет скрывался в тайге. Его приговорили к году исправительных работ. Но вместо этого он пустился в бега и стал жить в глухом лесу.

Одежду и пропитание искал на свалках, куда выходил по ночам. Еду готовил на костре, воду брал из реки. Не пользовался мобильным телефоном, не появлялся в общественных местах и оборвал связь с близкими.

Но несмотря на практически идеальную конспирацию, преступника все-таки разыскали. Избежать наказания ему не удастся.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть, чтобы избежать наказания. Экс-чиновница скрывалась более 13 лет.

Ступину в 2012 году приговорили к семи годам лишения свободы. После оглашения приговора бывшая замминистра обратила внимание на публикацию об обнаружении тела жительницы Новосибирской области, внешне схожей с ней.

Тогда экс-чиновница разработала план инсценировки собственной смерти. В Новосибирскую область был направлен ее супруг, который «опознал» погибшую как свою жену.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
