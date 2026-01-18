Mirror: на острове Икария живут преимущественно люди старше 100 лет

Секрет долголетия жителей греческого острова Икария заключается в социальном единстве и сохранении жизненных целей до глубокой старости. Об этом сообщает издание Mirror.

Журналистка Тара Браун посетила этот регион, входящий в число пяти мировых «голубых зон», чтобы выяснить, как местному населению удается практически полностью избегать возрастного слабоумия. В ходе расследования выяснилось, что на острове с населением около восьми тысяч человек люди не просто живут дольше 90 лет, но и сохраняют поразительную остроту ума и физическую активность.

Кардиолог Кристина Хрисоху, изучающая здоровье островитян, подчеркнула, что состояние сосудов некоторых столетних пациентов соответствует показателям людей, которые на 20 лет их моложе. Важнейшим фактором эксперты называют отсутствие изоляции пожилых людей от молодежи.

Специалист Дэн Бюттнер, выделивший «голубые зоны», отметил, что избыточный комфорт западного стиля жизни может вредить долголетию. По его мнению, небольшие жизненные трудности и физическая активность на гористом ландшафте закаляют организм. Местные жители, такие как 100-летний Грегориа Тас и 95-летний Христоулус Порус, подтверждают эти выводы своим примером.

Она пояснила, что социальная интеграция позволяет старикам чувствовать себя полезными обществу, что предотвращает депрессию и помогает сохранять ментальное здоровье. На Икарии праздники проходят за общими столами, где нет возрастного деления, а красное вино и средиземноморская диета лишь дополняют атмосферу всеобщего единства.

