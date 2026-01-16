Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО

Зеленский: Украина получила серьезный пакет ракет к системам ПВО

Украина получила серьезный пакет ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. Его слова привело издание «Интерфакс-Украина».

«Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. А на сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что на сегодняшний день у меня есть эти ракеты. <…> Сегодня, слава богу, с утра мы получили серьезный пакет», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина нуждается в постоянных поставках ракет. Он отметил, что боеприпасов не хватает не только для американских систем ПВО Patriot, но и для европейских комплексов. Зеленский добавил, что ему приходится лично «выбивать» каждый пакет ракет из стран Европы и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Выделение столь крупной суммы сопряжено с определенными требованиями к Киеву. Основное условие заключается в том, что выделяемые деньги должны возвращаться в экономику ЕС.

