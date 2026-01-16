Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Какие именно снаряды получил Киев и для каких систем противовоздушной обороны они предназначены, президент Украины не уточнил.

Зеленский сообщил о получении пакета ракет к системам ПВО

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский: Украина получила серьезный пакет ракет к системам ПВО

Украина получила серьезный пакет ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. Его слова привело издание «Интерфакс-Украина».

«Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. А на сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что на сегодняшний день у меня есть эти ракеты. <…> Сегодня, слава богу, с утра мы получили серьезный пакет», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина нуждается в постоянных поставках ракет. Он отметил, что боеприпасов не хватает не только для американских систем ПВО Patriot, но и для европейских комплексов. Зеленский добавил, что ему приходится лично «выбивать» каждый пакет ракет из стран Европы и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Выделение столь крупной суммы сопряжено с определенными требованиями к Киеву. Основное условие заключается в том, что выделяемые деньги должны возвращаться в экономику ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
«Изменит человечество»: Трамп сделает важное заявление об инопланетянах
19:44
Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО
19:33
Может понадобиться самим: Дания собралась отозвать F-16 с Украины
19:22
Суд продлил арест курганским сестрам-автоподставщицам Камшиловым
19:11
Мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста из-за алиментов
19:00
Туман чувств и мягкое завершение: таро-прогноз на неделю с 19 по 25 января

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026