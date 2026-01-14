Миллиарды для Киева: ЕП утвердил кредит на 90 миллиардов евро Украине

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Финансовый пакет обязывает тратить средства внутри объединения.

Сколько денег Европарламент выделил на помощь Киеву

Фото: © РИА Новости/Михаил Кутузов

Европарламент утвердил кредит на 90 миллиардов евро для Киева

Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе уточнила, что выделение столь крупной суммы сопряжено с определенными требованиями к Киеву. Основное условие заключается в том, что выделяемые деньги должны возвращаться в экономику содружества.

«Использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли», — заявила она.

По словам главы ЕК, такая стратегия позволит укрепить оборонно-промышленный комплекс Европы и создать новые рабочие места для граждан стран-членов союза. Покупки военной техники у США или иных внешних поставщиков будут разрешены лишь как исключение, если нужных систем не окажется в наличии у европейских производителей.

Выделение транша сопровождалось затяжными спорами между ключевыми игроками Евросоюза. Франция в лице президента Эммануэля Макрона активно выступала против того, чтобы европейские налоги уходили на оплату американского ВПК. Париж настаивал на жестком ограничении использования средств, чтобы снизить стратегическую зависимость континента от Вашингтона.

В то же время внутри России инициативу Брюсселя подвергли резкой критике. Представители Совета Федерации назвали данный шаг «бестолковым», выразив сомнение в том, что Украина когда-либо сможет вернуть эти долги. В российском МИД подчеркнули, что подобные финансовые вливания лишь затягивают кровопролитие, а руководство Евросоюза игнорирует внутренние проблемы своих стран ради продолжения конфликта.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее отмечала, что европейские лидеры предпочитают спонсировать военные действия вместо инвестиций в мирное развитие.

