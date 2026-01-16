Умер основатель Ginza Project Вадим Лапин

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

В последние годы ресторатор боролся с раком.

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Основатель Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни

Основатель Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что в последние годы ресторатор боролся с раком. Сердце предпринимателя остановилось в больнице «Белоостров» в Санкт-Петербурге.

«Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя — Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием. Для Ginza Project это большая утрата…», — сказано в некрологе.

Теперь управление Ginza Project переходит к его сыну — Марку Лапину. Рестораны Ginza Project открылись в Петербурге в начале 2000-х годов. В сеть входит более сотни заведений, среди них — «Баклажан», «Volga-Volga», «Мари Vanna».

Ранее 5-tv.ru писал, что воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье. Трагедия произошла в Звенигороде, обстоятельства смерти спортсмена устанавливаются. По предварительным данным, Адамс мог выпасть из окна. До этого, 27 декабря, спортсмен оказался участником конфликта у одного из ресторанов в Подмосковье. Потасовка переросла в драку со стрельбой.

