Воспитанник ЦСКА найден мертвым в Подмосковье

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 16 0

Следствие проверяет версию падения из окна.

В Подмосковье умер воспитанник ЦСКА Адамс Лайонел

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье

В Московской области скончался известный футболист, воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс. Об этом сообщили источник 5-tv.ru.

"Лайонел получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными", – проинформировал собеседник канала.

Трагедия произошла в Звенигороде, обстоятельства смерти спортсмена устанавливаются.

По предварительным данным, Адамс мог выпасть из окна. Официальных выводов пока не сделано, проводится проверка.

27 декабря, спортсмен оказался участником конфликта у одного из ресторанов в Подмосковье. Потасовка переросла в драку со стрельбой. Адамса госпитализировали в состоянии средней тяжести — у него диагностировали огнестрельное ранение бедра и рваную рану верхней губы.

До этого сообщалось о смерти олимпийского чемпиона 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбия Киржинова. Спортсмен скончался на 78-м году жизни. Киржинов стал первым уроженцем Адыгеи, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр, и сыграл заметную роль в развитии тяжелой атлетики в регионе и в стране. В его активе — победы на чемпионатах мира и Европы, многократные титулы чемпиона СССР и рекорды мирового уровня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Воспитанник ЦСКА найден мертвым в Подмосковье
21:38
Дорого обошлось: пенсионера оштрафовали на крупную сумму за насморк
21:28
Вернул «свое» силой: уфимец попытался угнать изъятый за долги люксовый кроссовер
21:19
После катастрофы: как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб
21:11
Трамп перед переговорами потребовал от Дании «убраться» с Гренландии
21:03
Киану Ривз вышел на лед спустя десятки лет после ухода из хоккея

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026