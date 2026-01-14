Воспитанник ЦСКА найден мертвым в Подмосковье

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье

В Московской области скончался известный футболист, воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс. Об этом сообщили источник 5-tv.ru.

"Лайонел получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными", – проинформировал собеседник канала.

Трагедия произошла в Звенигороде, обстоятельства смерти спортсмена устанавливаются.

По предварительным данным, Адамс мог выпасть из окна. Официальных выводов пока не сделано, проводится проверка.

27 декабря, спортсмен оказался участником конфликта у одного из ресторанов в Подмосковье. Потасовка переросла в драку со стрельбой. Адамса госпитализировали в состоянии средней тяжести — у него диагностировали огнестрельное ранение бедра и рваную рану верхней губы.

До этого сообщалось о смерти олимпийского чемпиона 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбия Киржинова. Спортсмен скончался на 78-м году жизни. Киржинов стал первым уроженцем Адыгеи, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр, и сыграл заметную роль в развитии тяжелой атлетики в регионе и в стране. В его активе — победы на чемпионатах мира и Европы, многократные титулы чемпиона СССР и рекорды мирового уровня.



