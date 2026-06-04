Вдова Алексея Пиманова потеряла отца на 40-й день после смерти мужа

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 70 0

Эдгард Запашный назвал случившееся ужасным стечением обстоятельств.

Вдова Пиманова потеряла отца на 40-й день после смерти мужа

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Актриса Ольга Погодина, недавно потерявшая супруга — телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, — столкнулась с новой трагедией. Об этом сообщил близкий друг семьи, дрессировщик Эдгард Запашный.

«Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств», — признался Запашный, его слова приводит 7Дней.ru.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля от инфаркта в возрасте 64 лет. Он никогда не жаловался на здоровье и оставался полон сил. Супруга тогда назвала его уход «самой страшной трагедией».

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Больше, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь — любить невозможно. Для меня ты никогда никуда не уйдешь. Мой любимый, единственный, мой человечек», — обратилась к покойному мужу безутешная вдова.

О том, что у пары есть общий ребенок, публика узнала только после смерти Пиманова. Дочь Зоя родилась в 2023 году, когда родители были уже в зрелом возрасте. Супруги тщательно скрывали информацию о малышке, и сейчас Ольга Погодина воспитывает ее одна.

Ранее 5-tv.ru писал о скоропостижной кончине телеведущего Алексея Пиманова от инфаркта.

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