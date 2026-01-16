Умер режиссер и кинооператор Анатолий Заболоцкий

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Чем известен режиссер и кинооператор Анатолий Заболоцкий

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий умер в возрасте 90 лет

Кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств БССР и РСФСР Анатолий Заболоцкий скончался на 91-м году жизни. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 91-м году ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий», — проинформировали в организации.

Анатолий Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года, в 1959 году окончил ВГИК. Работал в «Беларусьфильме», «Таллинфильме», Киностудии имени М. Горького и «Мосфильме». В качестве кинооператора участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов.

В числе его наиболее известных работ — «Альпийская баллада» Бориса Степанова, а также картины Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». Кроме того, он участвовал в создании фильмов режиссеров Александра Миндадзе и Вадима Абдрашитова.

Помимо операторской работы, Заболоцкий снимался в кино как актер. В 1979 году он дебютировал в режиссуре, став автором сценария и постановщиком документального фильма «Слово матери». За вклад в искусство его удостоили премии Ленинского комсомола и Международной премии Андрея Первозванного.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти известного театрального критика и заслуженного деятеля искусств России Олега Пивоварова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

