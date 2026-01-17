Российские врачи извлекли муравья из уха приехавшей из Таиланда туристки

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Женщина в шутку дала ему имя Юрий.

В Таиланде в ухо российской туристке заполз муравей

Фото: 5-tv.ru

Жительнице Новосибирска во время отдыха в Таиланде в ухо заполз муравей, извлечь насекомое смогли уже российские врачи. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Женщина предположила, что, когда она отдыхала на шезлонге около деревьев, к ней в этот момент могло пробраться насекомое. Однако она ощутила пребывание кого-то постороннего в ухе не сразу.

Как рассказала сибирячка, однажды рано утром она почувствовала зуд и шум в ухе, напоминающий плеск воды или шевеление змеи. При этом боли она не испытывала.

«Он шевелился внутри, но к семи утра угомонился и не давал о себе знать до визита к врачу», — рассказала женщина.

В больнице, куда обратилась туристка, врачи подтвердили ее подозрения. Они показали пациентке происходящее в ее ухе на экране, после чего закапали масляный раствор и аккуратно с помощью специального оборудования извлекли муравья. К слову, его россиянка в шутку назвала Юрой.

По словам сибирячки, поход к врачу вместе с процедурой и лекарствами обошелся примерно в десять тысяч рублей, которые, впрочем, покрыла страховка.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

