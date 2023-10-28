Известное растение поможет быстро избавиться от муравьев: делайте это так

Многие огородники знают, что муравьи нередко становятся настоящей проблемой для любимых грядок. В интернете выложена масса статей, подсказывающих, как избавиться от набега этих трудолюбивых, но не полезных для сада насекомых.

Как правило, в этих текстах изложены либо требующие мудреных манипуляций способы, либо советы купить то или иное средство для борьбы с насекомыми-вредителями.

Не нужно хватать кошелек и мчаться в магазин: существует совершенно бесплатное и экологичное средство, найти которое вполне реально где-нибудь в окрестностях вашего участка. Это полынь, пишет utro.ru.

Оказывается, насекомые не переносят резких запахов. Поэтому, чтобы избавиться от их присутствия на огороде, просто нарвите как можно больше ароматной травы и разложите там, где скапливаются муравьи, поближе к их жилищам и тропам. И очень скоро увидите, как вредные и незваные гости торопливо начнут покидать негостеприимные места.

Если полынь собрана давно и высохла, можно приготовить нехитрый отвар из нее и полить им территорию обитания муравьев. Ну а для пущей уверенности в эффективности борьбы смело применяйте и то, и другое средство. От аромата полыни людям плохо не станет, а вот насекомые быстро избавят вас от своего присутствия.

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