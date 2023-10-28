Известное растение поможет быстро избавиться от муравьев: делайте это так

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

Никаких дорогостоящих «лекарств» от вредителей больше не нужно.

Известное растение поможет быстро избавиться от муравьев: делайте это так

Фото: imago stock&people / ТАСС

Многие огородники знают, что муравьи нередко становятся настоящей проблемой для любимых грядок. В интернете выложена масса статей, подсказывающих, как избавиться от набега этих трудолюбивых, но не полезных для сада насекомых.

Как правило, в этих текстах изложены либо требующие мудреных манипуляций способы, либо советы купить то или иное средство для борьбы с насекомыми-вредителями.

Не нужно хватать кошелек и мчаться в магазин: существует совершенно бесплатное и экологичное средство, найти которое вполне реально где-нибудь в окрестностях вашего участка. Это полынь, пишет utro.ru.

Оказывается, насекомые не переносят резких запахов. Поэтому, чтобы избавиться от их присутствия на огороде, просто нарвите как можно больше ароматной травы и разложите там, где скапливаются муравьи, поближе к их жилищам и тропам. И очень скоро увидите, как вредные и незваные гости торопливо начнут покидать негостеприимные места.

Если полынь собрана давно и высохла, можно приготовить нехитрый отвар из нее и полить им территорию обитания муравьев. Ну а для пущей уверенности в эффективности борьбы смело применяйте и то, и другое средство. От аромата полыни людям плохо не станет, а вот насекомые быстро избавят вас от своего присутствия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое средство победит тараканов в квартире.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

9:11
Почему с утра вы просыпаетесь разбитым: избавьтесь от этого раз и навсегда
8:57
Известное растение поможет быстро избавиться от муравьев: делайте это так
8:39
Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС
8:29
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги
8:14
Судороги и реанимация: одно популярное чистящее средство опасно для здоровья
8:02
Командная работа: как наши бойцы продвигаются под Купянском и Донецком

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео