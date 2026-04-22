Возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца в Серпухове

Александра Якимчук

Изувеченное тело новорожденной девочки нашли около мусорных баков.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Она отметила, что дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Кроме того, расследование находится под контролем городской прокуратуры. Личность матери девочки устанавливается.

Тело ребенка было найдено 21 апреля рядом с мусорными баками в поселке Большевик в городском округе Серпухов. Следователями и криминалистами было осмотрено данное место.

«По предварительным данным эксперта, на теле младенца имеются многочисленные ножевые ранения», — уточнила Врадий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину и женщину, которых обвинили в гибели годовалого ребенка. По данным следствия, подозреваемые намеренно лишали малыша питания, что привело к его смерти от истощения.

