Пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Telegram/Прокуратура Республики Саха (Якутия)/tprocsakha

Уголовное дело возбудили в Якутии по факту гибели троих детей во время пожара в частном доме в селе Намцы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа. Тушением пожара занимались 12 человек личного состава. Также были привлечены три единицы спецтехники.

После ликвидации огня спасатели обнаружили на втором этаже дома тела детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения. В момент пожара взрослых в здании не было.

На место происшествия выезжал прокурор района Андрей Яковлев. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, частный дом сгорел дотла из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском. Спецтехника пожарных увязла в непроходимых сугробах. В регионе уже несколько дней наблюдается мощный снегопад.

