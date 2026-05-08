Тройное спасение: подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током

18 0

Юный американец столкнулся сразу с чередой смертельных опасностей в один день.

Как подросток выжил после падения в огонь и удара током

В США подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током

В США 15-летний юноша чудом остался жив после мощного удара током, падения с 18-метровой высоты и попадания в эпицентр пожара. Об этом сообщило издание WAVY.

Происшествие случилось 1 мая, когда спасательные службы штата Вирджиния получили экстренное сообщение о возгорании сухой растительности. Прибывшие на место тушения пожарные обнаружили пострадавшего ребенка прямо среди полыхающей травы. Выяснилось, что падение тинейджера стало следствием его опасного восхождения на опору линии электропередачи.

Расширенное расследование инцидента показало, что подросток по неизвестным причинам взобрался на высотную конструкцию. Наверху он случайно задел провода, находящиеся под критическим напряжением.

Мощный электрический разряд не только спровоцировал падение мальчика с высоты примерно шестиэтажного здания, но и стал причиной мгновенного воспламенения иссушенной травы на земле.

Оказавшись в огненной ловушке в бессознательном состоянии, пострадавший мог погибнуть от ожогов, если бы не оперативная работа пожарных расчетов, прибывших на локализацию лесного пожара.

В настоящее время медики оценивают состояние юного пациента как стабильное. По информации медицинского персонала, юноша находится в одной из местных клиник, где проходит курс реабилитации.

Несмотря на пережитый травматический опыт и серьезность полученных повреждений, он сохраняет позитивный настрой.

