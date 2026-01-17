Поставщики Nvidia приостановили выпуск комплектующих для чипов ИИ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Если запрет на поставки будет продлен Китаем, то это станет ударом для компании.

Что ждет Nvidia после приостановки поставок комплектующих

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Fuller

Поставщики американской технологической компании Nvidia приостановили поставку комплектующих для чипов искусственного интеллекта (ИИ) H200 после того как Китай запретил их ввоз на свою территорию, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, производители важнейших компонентов H200, таких как печатные платы, приостановили поставки для Nvidia. Источники добавляют, что компания ожидала получить более миллиона заказов от китайских клиентов и ее поставщики работали круглосуточно, чтобы начать поставки уже в марте 2026 года.

Однако 14 января китайские таможенники вызвали представителей логистических компаний в Шэньчжэне и сообщили им, что они не могут подавать заявки на таможенное оформление чипов H200, говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что если запрет на поставки чипов будет продлен Китаем, то это станет ударом по Nvidia. Компания активно лоббировала разрешение поставок как в Вашингтоне, так и в Пекине, что в итоге привело к тому, что в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил поставки чипов в Китай.

Ранее 14 января китайские власти запретили ввоз в страну чипов искусственного интеллекта (ИИ) H200 от компании Nvidia.

