Российские туристы в Турции смогут оплачивать покупки через СБП

Российские туристы теперь могут оплачивать покупки в Турции через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис запустили в курортных зонах страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сделать это можно прямо в приложении банка абсолютно любого. Для этого достаточно отсканировать QR-код. Причем сумма для покупателя сразу отображается в рублях.

Оплатить таким способом можно не только покупки в магазинах, но и услуги — от кафе до экскурсий, трансферов и СПА. Такие места обычно отмечены наклейками с логотипом. Их число уже превысило несколько сотен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России опроверг изменения стоимости переводов по Системе быстрых платежей с 1 мая. В пресс-службе регулятора уточнили, что тарифы сохранятся как для граждан, так и для бизнеса. Бесплатный лимит для физических лиц по-прежнему составляет до 100 тысяч рублей в месяц, все действующие комиссии и правила работы системы остаются прежними.

С мая будет обновлена редакция тарифного документа: пройдут технические и редакционные изменения, действующие условия объединят в один документ, уточнят формулировки и введут единый термин для участников системы — «Клиент Банка России». Также отдельно закреплено, что операции не облагаются налогом на добавленную стоимость.

