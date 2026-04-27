Российские туристы в Турции смогут оплачивать покупки через СБП

Эфирная новость 25 0

Систему подключили в зонах для отдыхающих.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские туристы теперь могут оплачивать покупки в Турции через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис запустили в курортных зонах страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сделать это можно прямо в приложении банка абсолютно любого. Для этого достаточно отсканировать QR-код. Причем сумма для покупателя сразу отображается в рублях.

Оплатить таким способом можно не только покупки в магазинах, но и услуги — от кафе до экскурсий, трансферов и СПА. Такие места обычно отмечены наклейками с логотипом. Их число уже превысило несколько сотен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России опроверг изменения стоимости переводов по Системе быстрых платежей с 1 мая. В пресс-службе регулятора уточнили, что тарифы сохранятся как для граждан, так и для бизнеса. Бесплатный лимит для физических лиц по-прежнему составляет до 100 тысяч рублей в месяц, все действующие комиссии и правила работы системы остаются прежними.

С мая будет обновлена редакция тарифного документа: пройдут технические и редакционные изменения, действующие условия объединят в один документ, уточнят формулировки и введут единый термин для участников системы — «Клиент Банка России». Также отдельно закреплено, что операции не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
