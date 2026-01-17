Маск потребовал от OpenAI и Microsoft компенсацию в 134 миллиарда долларов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Миллиардер заявил, что компании получили неправомерную выгоду от его поддержки на раннем этапе.

Маск потребовал компенсацию от OpenAI и Microsoft

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский предприниматель Илон Маск потребовал от компаний OpenAI и Microsoft около 134 миллиардов долларов, заявив, что они получили неправомерную финансовую выгоду благодаря его участию в создании стартапа в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Согласно иску, поданному Маском, OpenAI, по его оценке, заработала от 65,5 миллиарда до 109,4 миллиарда долларов за счет его раннего вклада в 2015 году. При этом Microsoft, как утверждается, получила выгоду в размере от 13,3 миллиарда до 25,1 миллиарда долларов.

Маск указал, что на начальном этапе инвестировал в OpenAI около 38 миллионов долларов, что составляло примерно 60% стартового капитала компании. Кроме того, он помогал с подбором персонала и, как отмечается в иске, «придавал проекту авторитет» в период его формирования.

«Точно так же, как первый инвестор в начинающую компанию может получить прибыль, на много порядков превышающую первоначальные вложения инвестора, неправомерные выгоды, которые получили OpenAI и Microsoft и которые Маск теперь имеет право вернуть, намного превышают первоначальные взносы Маска», — говорится в исковом заявлении.

Также Маск утверждает, что OpenAI нарушила изначальную идею своего основания, проведя масштабную реструктуризацию и фактически превратившись в коммерческую организацию.

В OpenAI заявили, что считают иск необоснованным и расценивают его как часть кампании преследования со стороны Илона Маска в отношении технологических компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
Маск потребовал от OpenAI и Microsoft компенсацию в 134 миллиарда долларов
15:20
Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб
15:00
Свыше 100 животных из городских приютов обрели новый дом за праздники
14:38
Делегация Украины прибыла на переговоры в США
14:20
Лидер АдГ призвал власти Германии к диалогу с Россией
14:00
Офис — не значит скучно: как одеваться на работу стильно и недорого

Сейчас читают

«Быть хорошим человеком — это профессия»: Ветров об Игоре Золотовицком
«Поддерживался любовью людей»: Гришковец запомнил Золотовицкого полным сил
После 50 — не спад, а новый ресурс: зачем женщинам упражнения с нагрузкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026