Маск потребовал от OpenAI и Microsoft компенсацию в 134 миллиарда долларов

Американский предприниматель Илон Маск потребовал от компаний OpenAI и Microsoft около 134 миллиардов долларов, заявив, что они получили неправомерную финансовую выгоду благодаря его участию в создании стартапа в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Согласно иску, поданному Маском, OpenAI, по его оценке, заработала от 65,5 миллиарда до 109,4 миллиарда долларов за счет его раннего вклада в 2015 году. При этом Microsoft, как утверждается, получила выгоду в размере от 13,3 миллиарда до 25,1 миллиарда долларов.

Маск указал, что на начальном этапе инвестировал в OpenAI около 38 миллионов долларов, что составляло примерно 60% стартового капитала компании. Кроме того, он помогал с подбором персонала и, как отмечается в иске, «придавал проекту авторитет» в период его формирования.

«Точно так же, как первый инвестор в начинающую компанию может получить прибыль, на много порядков превышающую первоначальные вложения инвестора, неправомерные выгоды, которые получили OpenAI и Microsoft и которые Маск теперь имеет право вернуть, намного превышают первоначальные взносы Маска», — говорится в исковом заявлении.

Также Маск утверждает, что OpenAI нарушила изначальную идею своего основания, проведя масштабную реструктуризацию и фактически превратившись в коммерческую организацию.

В OpenAI заявили, что считают иск необоснованным и расценивают его как часть кампании преследования со стороны Илона Маска в отношении технологических компаний.

