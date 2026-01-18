«Спасите Францию»: Макрону посоветовали отвлечься от Украины и Гренландии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Главе Пятой республики лучше заняться собственной страной.

Почему Макрона не волнует судьба Франции

Фото: Reuters/Michel Euler

Эммануэлю Макрону посоветовали отвлечься от Украины и Гренландии

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно отвлечься от вопросов Гренландии и Украины. Об этом заявил председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Вместо этого политик порекомендовал президенту заняться сохранением будущего Пятой республики. Он отметил, что Париж привержен суверенитету и независимости других государств, однако не заботится о своих собственных.

«Оставьте нас в покое с вашей Украиной, вашей Гренландией и вашим ЕС. Спасите Францию», — призвал Филиппо.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовит «скоординированный ответ» на решение Вашингтона о введении с 1 февраля торговых тарифов в отношении европейских стран из-за спора о принадлежности Гренландии. Об этом французский лидер написал в социальной сети X.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что пошлины должны стимулировать достижение договоренностей по покупке Гренландии Штатами.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова, подтвердив это намерение в марте 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

