«Спасите Францию»: Макрону посоветовали отвлечься от Украины и Гренландии

Эммануэлю Макрону посоветовали отвлечься от Украины и Гренландии

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно отвлечься от вопросов Гренландии и Украины. Об этом заявил председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Вместо этого политик порекомендовал президенту заняться сохранением будущего Пятой республики. Он отметил, что Париж привержен суверенитету и независимости других государств, однако не заботится о своих собственных.

«Оставьте нас в покое с вашей Украиной, вашей Гренландией и вашим ЕС. Спасите Францию», — призвал Филиппо.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовит «скоординированный ответ» на решение Вашингтона о введении с 1 февраля торговых тарифов в отношении европейских стран из-за спора о принадлежности Гренландии. Об этом французский лидер написал в социальной сети X.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что пошлины должны стимулировать достижение договоренностей по покупке Гренландии Штатами.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова, подтвердив это намерение в марте 2025 года.

