Макрон: Европа ответит на пошлины США, связанные с Гренландией

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 21 0

Французский лидер намерен обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими партнерами.

Ситуация по Гренландии: Европа ответит США за пошлины

Фото: Reuters/Michel Euler

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны подготовят скоординированный ответ на решение США о введении пошлин с 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Французский лидер назвал угрозы введения тарифов неприемлемыми и недопустимыми. Франция, по его словам, «привержена принципу суверенитета» государств мира и Уставу ООН, и никакие угрозы «не заставят ее отступить» от поддержки Гренландии.

Макрон также пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими партнерами Франции.

Вооруженные силы Дании 14 января объявили об усилении военного присутствия в Гренландии, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО. Страны активизировали тренировочную деятельность на острове. Помимо Франции, об отправке военных заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и Германия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до того момента, пока стороны не достигнут договоренностей по сделке по покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность.

Для альянса НАТО, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, военное вмешательство Соединенных Штатов в дела Гренландии может иметь катастрофические последствия.

