Крещенские купания — 2026: прямая трансляция

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Live 53 0

Крещение Господне — один из важнейших православных праздников.

Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве и Подмосковье начались крещенские купания

В Москве и Подмосковье начались крещенские купания. На кадрах прямой трансляции 5-tv.ru можно увидеть, как верующие отважно окунаются в ледяные проруби.

Православные россияне 19 января отмечают Крещение Господне, один из важнейших религиозных праздников. Накануне, в Крещенский сочельник Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию — Литургию Василия Великого, затем чин Великого освящения воды. В Храме Христа Спасителя и других храмах страны проходит всенощное бдение.

По всей стране верующие принимают участие в традиционных крещенских купаниях. В Москве подготовлено для этого 40 площадок. Купели открыты с 18 января 18:00 и будут работать до 18:00 19 января.

Площадки для купания есть в парках «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Фили», «Митино» и Воронцовский парк, Серебряный бор, природно-исторический парк «Москворецкий», в зоне отдыха «Левобережье», музее-заповеднике «Царицыно». Искупаться можно на Большой Головинском, Дворцовом, Северном Терлецком, Борисовских и других прудах столицы. На Москве-реке купели организованы в Филевской пойме и в поселке Рублево.

Верующие окунаются в проруби в специально оборудованных местах под присмотром работников специальных служб. Рядом организованы дежурства МЧС, полиции и «Скорой помощи». Правоохранители патрулируют водоемы, чтобы пресекать несанкционированные попытки искупаться в неположенном месте.

Крещение Господне

Праздник посвящен крещению Господа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. В этот момент на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный».

Впервые людям явлена Святая Троица в полном составе. Бог‑Отец — это голос с небес, Бог‑Сын — Иисус Христос, Бог‑Святой Дух — голубь. Крестившись, Иисус не стал Богом, а лишь открыл себя собравшимся у Иордана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Тайное братство в структурах Британии: полицейских заставляют присоединяться к масонам
22:23
Крещенские купания — 2026: прямая трансляция
22:19
Водитель снесшего пешеходный мост самосвала доставлен в больницу
22:03
В Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход
21:49
Тревожная ситуация для Канады: Эрл Расмуссен о присоединении США Гренландии
21:29
И в военной сфере, и в гражданской: России активно развивает беспилотные системы

Сейчас читают

Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод
«Люди часто подводят»: мужчина собирается завести ребенка со своей ИИ-девушкой
Творчество лечит: как искусство помогает продлить жизнь и укрепить здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026