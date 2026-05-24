«Замажоренный Гамлет»: как культ статуса меняет театр, улицы и правила игры

Гамлет в исполнении Юры Борисова разделил театралов на два лагеря

Что общего у Юры Борисова, актера номер 1 в России прямо сейчас, и Сергея Корнилова из Нижнего Новгорода? Цепь событий не оставляет иного вывода.

Итак, начнем с Нижнего Новгорода. Двадцатиоднолетний Сергей Корнилов на элитном кабриолете выехал на встречку и протаранил две машины. Но главное — не само ДТП, а то как водитель вел себя «до» и, главное, «после». Сережа не стеснялся — сам рассказывал как пил перед тем как сесть за руль, и пил после. Вызывающе, открыто, с демонстративным безразличием к тому, что подумают другие.

«Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете позволить себе такую машину. Мажоры не умирают», — заявил лихач.

Говорят, от рук отбился после смерти отца, местного нижегородского-то ли миллионера, то ли миллиардера. Возможно. Но, замечу, это объяснение — не оправдание.

Вот что важно понять. У Корнилова — 161 административное нарушение ПДД, 161. И права на месте. Никто не забрал. Потому что юристы хорошие, потому что штрафы платил исправно. Снова. И снова. И снова. Для него штраф превратился не в наказание, а в прейскурант. Заплатил — и езди дальше. Не он первый, не он, увы, последний.

В апреле в центре Москве внучка генерала протаранила несколько машин. Двое погибших. Та же история, другой адрес. Мне кажется, это уже целая философия. «замажоривание».

Сейчас поясню еще на примерах. Вот — Лужники. Самый большой спортивный комплекс страны. Был. Пока не открыли этим летом новый фонтан и несколько модных кафе вокруг. И началось. Толпы мажоров, люксовые иномарки, «я паркуюсь как хочу» — вот это вот все.

Была в Лужниках беговая дорожка вдоль набережной. Но выручка с бегунов, согласитесь, скромнее, чем с посетителей ресторана. И дорожка превратилась по сути в элитную парковку. После скандала вроде пошли навстречу спортсменам — дорожку от парковки — отгородят. Это правильно. Это по нашему. В идеале, конечно, обнести бетонным забором — чтобы бегуны эти не мешали.

И тут на сцену выходит Юра Борисов. В прямом смысле слова. Он играет Гамлета в новой постановке МХТ имени Чехова. Билеты официально — по 25 — 50 тысяч рублей. У перекупщиков — дороже. И идут. Потому что Борисов. Потому что номинация на Оскар.

Но кто идет на этого «Гамлета»? Те, кто может позволить билет. Худрук МХТ Константин Хабенский не скрывает, что на эксперимент пошел в том числе ради кассы. И тут «касса» определила содержание. Замажоренного «Гамлета» посмотрел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Чего уж только не видала московская публика в этих модных театрах, но именно вильям наш шекспир, на которого снова замахнулись в МХТ, возбудил даже искушенных театралов…

— Если честно, это было очень смело.

— Есть, над чем подумать, поразмышлять, — отмечали зрители.

Многие, кто в целом и не против подумать, особенно за пятьдесят-то тысяч, остались, мягко говоря — в недоумении. Уж слишком витиеваты лабиринты режиссерской мысли.

«Знаете, есть хобби-хорсинг, люди такие, которые скачут на каком-то ***? Да? А вот есть «театр-хорсинг», — заявил зритель.

Шекспировские страсти кипят не столько на сцене, сколько вокруг нее. Это третий «Гамлет» в МХТ за сто лет, и если к разным мнениям зрителей в театре уже привыкли, то вот отбиваться от нападок коллег, да еще и мэтров, приходится впервые.

Юра Борисов в костюмчике из фольги — ну чисто певец Витас в лучшие годы.

Его Гамлет то ли с нервным тиком, то ли с синдромом Туретта носится по сцене на роликах и распиливает табуреты — страшный сон реквизитора в майскую ночь. Казалось бы — ну что тут такого, поговорят и забудут… Если бы не одно «О» — Олег Евгеньевич Меньшиков.

«То, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявил Меньшиков.

Такое случается редко. Народный артист нарушил негласное правило — не задевать «своих» в открытую. В театральном мире теперь гадают: а что это было?

«Я увидел в этом комментарии творческую зависть. Там произведен такой некий эксперимент и новое прочтение, а прочтений наверное новых в театре Ермоловой мало», — заявил актер Алексей Гаврилов.

Коллега Меньшикова по ГИТИСу и проректор легендарной «Щепки», Алла Шевелева, в оценках не столь категорична.

«Сложно судить, что так задело Олега Евгеньевича. У тебя может сегодня желудок болеть, и тебе не нравятся люди, которые играют на сцене», — заявила она.

Затушить эстетическую изжогу мэтра поначалу попытались артисты спектакля, но получилось так себе.

«Позиция „я не понимаю или мне не нравится, и, значит, это плохо или это просто какая-то фигня“ — это позиция немножко незрелого что ли зрителя», — заявила актриса Анна Чиповская.

Каким бы ни был зритель, цена на Гамлета МХТ — половина средней месячной зарплаты россиянина. И вот инстаграммные* дивы торопятся первыми выложить видео из партера с хэштегом #гамлетмхт, а на гламурных «Патриках» вдруг пошли разговоры — о Йорике, который вообще-то сам здесь поужинать не сможет. Потому что бедный.

— Сколько должен зарабатывать Гамлет?

— Миллион миллиардов, — пошутила прохожая.

— Мне тоже кажется, что новая интерпретация какая-то не очень, — призналась другая девушка.

— А какую старую вспомните?

— Старую не вспомню, но отец рассказывал, что новая как бы посредственная, — ответила она.

— Да, тоже так думаю, — с ней согласилась ее подруга.

Клавдий в кислотном бомбере, а партия в пинг-понг вместо монолога «Быть или не быть» — идеальный контент для тик-тока. Театр как модный аттракцион, где можно и на «Лабутенах» прогуляться на зависть штанам подруги.

«Театр стал таким медийным товаром. И когда зритель приходит на спектакль, он понимает, что ему не какое-то художественное решение за его счет предоставили, а он стал частью такой рекламно-маркетинговой театральной машины», — поделилась театральный критик Эмилия Деменцова.

У «Гамлета» в России — вообще судьба непростая. Впервые его поставили еще в восемнадцатом веке — и сразу переврали. Драматург Сумароков сделал вольный перевод, по пути изменив ключевые линии сюжета. С тех пор каждая эпоха искала своего принца Датского. Особенно в советские годы. Театр на Таганке. В главной роли — Владимир Высоцкий.

Еще был Гамлет Тарковского в Ленкоме. И культовая версия Панфилова с Янковским, Чуриковой и Абдуловым. За бензопилу на сцене тогда могли и партбилета лишить. Зато режиссеры двухтысячных пустились во все тяжкие.

Театр Станиславского. Гамлет называет отца «батей». А Клавдий орет блатняком. Зрители хватались за сердце, а критики не жалели яда.

«Ну *** он там говорил им — подумаешь, нецензурная лексика. Там даже не было особо, было пару намеков на мат, дело не в этом, они были нашими современниками. И поэтому это был живой Гамлет», — заявил режиссер Александр Титель.

Еще один — «Рок-Гамлет» — прямо сейчас идет в Москве. Неуверенный, колючий подросток с электрогитарой. Почему рок? Ну, а что еще петь Гамлету? Не Киркорова же. Хотя без поп-короля и этот скандал не обошелся. А ведь только все успокоились.

«Увидел вот это безобразное кляузное обращение. Я не видел, я не знаю, не суди да не судим будешь», — заявил Филипп Киркоров

Последнее слово в этом супермаркете впечатлений все равно остается за зрителем. Так что, идите и смотрите, желательно, не полагаясь на чужое мнение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.