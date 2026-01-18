В центре Москвы ликвидируют возгорание в жилом доме

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

В здании загорелись межэтажные перекрытия.

В центре Москвы горит жилой дом

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре столицы ликвидируют возгорание в жилом доме. Информация о пожаре поступила в Главное управление МЧС России по Москве. Пылает дом 5 на улице Татарская.

По данным огнеборцев, идет скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком здания. Жильцы самостоятельно покинули подъезд до прибытия сотрудников МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в результате возгорания в частном доме в селе Намцы. Об этом сообщала пресс-служба прокуратуры региона. В момент пожара взрослых в здании не было, установленным обвиняемым инкриминируют часть 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Также ране 16 января на Камчатке из-за непогоды сгорело частное жилье. Пожарные не смогли добраться до места ЧП, так как их техника увязла в сугробах. Пожарные добрались до места пешком, однако к тому моменту дом сгорел дотла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
11:11
В центре Москвы ликвидируют возгорание в жилом доме
10:35
ЕС может пригрозить США закрытием военных баз из-за споров о Гренландии
10:31
«Добрая елка» проекта «Зима в Москве» помогает исполнять детские мечты
10:12
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду и что не стоит с ней делать
10:00
«Грехи не смоются»: священник об ошибках на крещенских купаниях и их истинном смысле

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026