«Никак не противоречит»: Казанова о монашеском статусе и семейной жизни

Сати Казанова: мой монашеский статус не мешает личной жизни

Певица Сати Казанова сообщила, что полученный в индии монашеский статус не лишает ее права на семейную жизнь. Артистка отметила, что приобрела статус «монаха в миру», который не противоречит светской жизни.

О том, что в сетях начала расходиться информация о «ее уходе в монастырь» звезда узнала, когда была с мужем Стефано Тиоццо на романтическом свидании на концерте. Соответствующее видео Казанова опубликовала в соцсети.

«Оказывается, ходят слухи, что я стала монахиней!<…> Можно тебя потрогать еще раз?» — шутят артистка и ее супруг.

Ранее 1 января 2026 года Казанова сообщила, что получила особый духовный статус «монахини в миру» от своего индуистского наставника. Это духовное звание наделяет ее особыми обязательствами по продолжению высокой миссии учителя.

«Так что, друзья, не волнуйтесь вы так, это образное было выражение, монахи в миру, в общем, им может быть любой человек», — подчеркнула артистка.

