Опасность для пушистого: почему нельзя будить кошек во время сна

Ветеринары советуют не тревожить питомцев, если во сне у них наблюдаются подергивания лап или хвоста.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Логинов
Ветеринар Руденко: резкое пробуждение кошки может ей навредить
Кошку не следует будить, если во сне у нее наблюдаются подергивания лап, усов или хвоста. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с изданием Газета.ру.
По словам специалиста, такие движения указывают на фазу быстрого сна. В этот период кошка активно перерабатывает полученные за день впечатления, может «проигрывать» охотничьи сцены или видеть яркие сны. Работа мозга в это время почти не отличается от бодрствования, а тело частично обездвижено, чтобы животное не совершало резких движений.
Резкое пробуждение в данной фазе может привести к дезориентации, сильному стрессу и даже агрессивной реакции. Кроме того, регулярное прерывание этой стадии сна способно нарушить естественный цикл отдыха, что со временем повышает тревожность, ухудшает когнитивные функции и может негативно сказаться на иммунитете животного.
Особую опасность внезапное пробуждение представляет для пожилых кошек и животных с неврологическими заболеваниями. У них выход из глубокого сна может сопровождаться временной потерей координации или паникой.
Если разбудить питомца все же необходимо, ветеринар советует делать это максимально мягко — спокойным голосом или легким поглаживанием, позволяя кошке постепенно прийти в себя.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на забавный вид спящей кошки с подергивающимися лапами, лучше дать ей спокойно завершить цикл сна, поскольку это важно для ее физического и эмоционального здоровья.
