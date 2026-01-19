Опасность для пушистого: почему нельзя будить кошек во время сна

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Ветеринары советуют не тревожить питомцев, если во сне у них наблюдаются подергивания лап или хвоста.

Почему нельзя будить кошек во время сна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Логинов

Ветеринар Руденко: резкое пробуждение кошки может ей навредить

Кошку не следует будить, если во сне у нее наблюдаются подергивания лап, усов или хвоста. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с изданием Газета.ру.

По словам специалиста, такие движения указывают на фазу быстрого сна. В этот период кошка активно перерабатывает полученные за день впечатления, может «проигрывать» охотничьи сцены или видеть яркие сны. Работа мозга в это время почти не отличается от бодрствования, а тело частично обездвижено, чтобы животное не совершало резких движений.

Фото: 5-tv.ru

Резкое пробуждение в данной фазе может привести к дезориентации, сильному стрессу и даже агрессивной реакции. Кроме того, регулярное прерывание этой стадии сна способно нарушить естественный цикл отдыха, что со временем повышает тревожность, ухудшает когнитивные функции и может негативно сказаться на иммунитете животного.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Особую опасность внезапное пробуждение представляет для пожилых кошек и животных с неврологическими заболеваниями. У них выход из глубокого сна может сопровождаться временной потерей координации или паникой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Логинов

Если разбудить питомца все же необходимо, ветеринар советует делать это максимально мягко — спокойным голосом или легким поглаживанием, позволяя кошке постепенно прийти в себя.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на забавный вид спящей кошки с подергивающимися лапами, лучше дать ей спокойно завершить цикл сна, поскольку это важно для ее физического и эмоционального здоровья.

