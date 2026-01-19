Взлом, слежка и обман: как мошенники зарабатывают на супружеских изменах

В интернете распространяются предложения по взлому соцсетей, удаленному наблюдению и контролю переписки партнеров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В интернете распространяются предложения по взлому соцсетей для раскрытия измен

В России процветает бизнес на супружеских изменах. Предложениями пошпионить за мужем и женой завалены и даркнет, и легальное интернет-пространство.

Какими инструментами контроля пользуются ревнивцы и как защититься от цифровой слежки со стороны навязчивого партнера, выяснили «Известия». Чтобы раскрыть неверность, достаточно доступа к чужому смартфону. Ведь именно в телефоне можно найти компрометирующую переписку и фотографии.

Спросом пользуются услуги по взлому аккаунтов, удаленного наблюдения через камеры или отслеживание местоположения. Но, как говорят специалисты, большинство объявлений о взломе соцсетей или почты — это обыкновенное мошенничество. Цель аферистов — выманить деньги и данные у самого заказчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщины за 40 массово подают на развод. Этот феномен охватил даже те пары, которые со стороны казались стабильными и благополучными. Основной причиной разрывов становится не измена или насилие, а хроническая усталость женщин от выполнения роли «бесплатного персонала» и тотального доминирования домашних обязанностей над их личными интересами и карьерой.

