Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод

Daily Mail: женщины за 40 массово подают на развод из-за бытовых обязанностей

Массовый уход женщин в возрасте от 40 до 60 лет от своих мужей стал заметной социальной тенденцией последних лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, этот феномен охватил даже те пары, которые со стороны казались стабильными и благополучными. Основной причиной разрывов становится не измена или насилие, а хроническая усталость женщин от выполнения роли «бесплатного персонала» и тотального доминирования домашних обязанностей над их личными интересами и карьерой.

Журналистка Сэм Бейкер отмечает, что многие ее знакомые внезапно осознали нежелание тратить оставшиеся десятилетия жизни на обслуживание бытовых нужд партнеров, которые зачастую даже не замечают вкладываемых в семью усилий.

Исследование 2019 года подтверждает, что женщины в браках испытывают самый высокий уровень психологического стресса по сравнению с участниками других форм союзов.

«По правде говоря, брак выгоднее мужчинам, чем женщинам», — отмечает журналистка.

Она описывает ситуацию своей подруги, которая после 20 лет совместной жизни и воспитания четверых детей решила уйти, несмотря на то, что муж считался «хорошим парнем».

Проблема заключалась в том, что на плечах женщины лежало 90% бытовых задач, планирование жизни всех членов семьи и работа на полную ставку, в то время как мужчина фокусировался исключительно на своей карьере. Часто такие разрывы списывают на влияние пременопаузу, которую иронично называют периодом избавления от «гормона покорности», заставляющего женщин смотреть на привычный уклад жизни критически.

Важную роль в этом процессе играет экономическая независимость и изменение социальных норм. Сегодня женщины все чаще отказываются приносить свои мечты в жертву интересам супругов. Поэтому для сохранения брака нужен вклад обоих партнеров в него.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.