Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова родила второго ребенка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Беременность фигуристка не афишировала.

Чем сейчас занимается Аделина Сотникова

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова родила второго ребенка. О радостном событии спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

«Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда — на свет появился новый прекрасный человечек. 09.01.2026. Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это самое главное событие, которое подводит итог моего 2025-му году и дарит невероятное начало 2026-му», — написала Сотникова.

Беременность фигуристка не афишировала и до самых родов не делилась подробностями своего состояния. Пол и имя новорожденного ребенка она также решила не раскрывать.

Сотникова уже воспитывает сына Адриана, который родился 30 октября 2022 года. В августе 2024 года спортсменка вышла замуж за теннисиста Дмитрий Попко.

Аделина Сотникова стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, завоевав золото на Играх в Сочи в 2014 году. В ее активе также серебряные медали чемпионатов Европы, победа на юниорском чемпионате мира и четыре титула чемпионки России. Карьеру спортсменка завершила в 2015 году из-за травм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
В Петербурге 47-летняя фанатка Виктора Цоя умерла на его могиле
12:12
Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:12
Все при ней — кроме мужа и детей: парадокс одиночества Ольги Бузовой
12:00
«Ушел в запой на две недели»: что стало с актерами, которые решились сняться в фильме «Груз 200»
11:56
«Уже пора»: Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье
11:44
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова родила второго ребенка

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
От Якутии до Каспия: как в России отметили Крещение
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026