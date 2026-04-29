Синоптик Макарова: апрель 2026 года может войти в тройку самых влажных в истории

В апреле 2026 года выпало 90 миллиметров осадков. С таким показателем может претендовать на статус одного из самых обильных по осадкам в истории. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«Этот месяц, может быть, войдет в тройку самых влажных. Ко вторнику выпало 90 мм осадков или 243% от месячной нормы, она составляет 37 мм, то есть она небольшая. Пока тройка представлена 1986, 1903 и 2021 годами», — отметила синоптик.

Специалист отметила, что самым «влажным» в XXI веке считался апрель 2021 года, но теперь на это звание претендует текущий месяц. Абсолютный рекорд по количеству осадков зафиксировали в апреле 1986 года — 98 миллиметров. За ним следует апрель 1903-го (97 миллиметров).

Ранее мощные снегопады накрыли Центральную Россию. Так, в Московском регионе 27 апреля выпало три четверти месячной нормы осадков. Плохая погода уже обновила несколько рекордов — по количеству осадков, высоте сугробов и низкому атмосферному давлению. Снег и ветер также обрушились на другие города — Воронеж, Белгород, Тверь.

