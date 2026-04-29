Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив

Судно почти месяц стояло на якоре, затем отключило транспондер и вновь подало сигнал о своем местоположении — уже у берегов Индии.

Ситуация на рынке нефти и без того — непростая из-за конфликта на Ближнем Востоке. Страны Персидского залива, судя по всему, начали самостоятельно договариваться с Ираном о проходе через Ормузский пролив.

Показательный пример — танкер из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Блумберг, он почти месяц стоял на якоре, затем отключил транспондер и вновь подал сигнал о своем местоположении — уже у берегов Индии.

По сути, американо-израильская операция и ограничения в проливе привели к появлению «теневой логистики».

Ранее ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что этот шаг стал результатом тщательного анализа национальной стратегии в нефтегазовой сфере и смежных отраслях. По его словам, речь идет о суверенном решении, основанном на долгосрочном экономическом и стратегическом видении развития государства.

Война в Иране
27 апр
Столп многополярного мира: как Ирану удается противостоять агрессии не только в небе и на море
27 апр
Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу
26 апр
Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США
26 апр
Война в Иране: почему ставки для США становятся критическими
26 апр
Трамп заявил о новом предложении от Ирана
25 апр
Израиль намерен возобновить удары по Ливану
24 апр
Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США
24 апр
Иран может сделать исключение для России в вопросе пошлин за проход через Ормуз
23 апр
Активист с краской атаковал сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви
23 апр
Белый дом: США не ставили сроков завершения режима прекращения огня с Ираном
Последние новости

7:14
Средний размер пенсии в России в марте вырос до 25,2 тысячи рублей
7:01
Ядерные планы Франции грозят мировым конфликтом, заявил постпред России при ООН в Женеве
7:00
Ждать ли всплеска? Как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге с запуском ВСМ до Москвы
6:40
Выборгская резня: преступление, за которое никто так и не ответил
6:20
Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив
6:00
«Молния» против опорника ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Лариса Долина не могла пошевелиться — скорая увезла звезду в больницу: что на самом деле случилось с народной артисткой
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео