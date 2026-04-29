Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив
Судно почти месяц стояло на якоре, затем отключило транспондер и вновь подало сигнал о своем местоположении — уже у берегов Индии.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Lucio Tavora; 5-tv.ru
Ситуация на рынке нефти и без того — непростая из-за конфликта на Ближнем Востоке. Страны Персидского залива, судя по всему, начали самостоятельно договариваться с Ираном о проходе через Ормузский пролив.
Показательный пример — танкер из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Блумберг, он почти месяц стоял на якоре, затем отключил транспондер и вновь подал сигнал о своем местоположении — уже у берегов Индии.
По сути, американо-израильская операция и ограничения в проливе привели к появлению «теневой логистики».
Ранее ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что этот шаг стал результатом тщательного анализа национальной стратегии в нефтегазовой сфере и смежных отраслях. По его словам, речь идет о суверенном решении, основанном на долгосрочном экономическом и стратегическом видении развития государства.
