Выборгская резня: преступление, за которое никто так и не ответил

В этом году исполняется 108 лет с момента трагических событий, вошедших в историю как Выборгская резня. После захвата города финскими войсками там начался массовый террор, жертвами которого стали тысячи мирных жителей, преимущественно русского происхождения. Людей хватали на улицах, врывались в дома. По сути это была этническая чистка, оставившая глубокий след в отношениях между Москвой и Хельсинки.

При этом Финляндия до сих пор не принесла даже формальных извинений. А по мнению современных историков, те массовые убийства необходимо квалифицировать как геноцид. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков — о трагедии, которую нельзя забывать.

Одно из самых страшных событий за всю семивековую историю Выборга. 1918-й. Самое начало гражданской войны. Власть в городе установили финские социалисты, но быстро его оставили.

29 апреля 1918 года. Белофинны берут Выборг штурмом. В городе начинается в прямом смысле слова резня. Русских мирных жителей ловят на этих узких исторических улочках. Расстреливают прямо во дворах.

Бесчинствуют так называемые «Финские егеря»: за четыре года до этого — когда началась Первая мировая — около двух тысяч добровольцев из Суоми тайно уехали в Германию, чтобы воевать против России.

«Из Великого княжества Финляндского они направляются в Швецию, из Швеции в Германию. Из них формируется 27-й егерьский батальон. Они воюют в немецкой форме, под командованием немецких офицеров, обученные немцами. А в 18-м году они появляются здесь, как офицеры новой финской армии», — рассказал ддиректор музея Карельского перешейка Баир Иринчеев.

Вся ее идеология, по сути уже тогда откровенно нацистская, строилась в первую очередь на ненависти ко всему русскому.

Книга — многолетнее расследование финского ученого Ларса Вестерлунда. Он пишет: для финнов русские стали «козлами отпущения». Вся вина в братоубийственной гражданской войне на «русся» — это уничижительное определение.

А вот пример одной из многих пропагандистских газетных статей тех лет:

«Если мы любим свою страну, нам нужно учиться ненавидеть ее врагов… Поэтому во имя нашей чести и свободы пусть звучит наш девиз: «Ненависть и любовь! Смерть «рюсси», будь они хоть красные, хоть белые!»

Это Аннинские укрепления на западе Выборгского замка. Главное место массовых расстрелов. 29 апреля около двухсот русских согнали сюда. Выставили в четыре ряда и казнили.

Пусть и далеко не всех, но история сохранила имена убитых. В городском архиве оригиналы списков, которые составляли священники спустя несколько недель, после резни.

«Уроженцы разных губерний Российской Империи. Указаны места рождений: Вологодская губерния, Новгородская. Есть достаточно молодые люди, вот, например, 15-летний Богданов Зиновий», — рассказала директор Ленинградского областного госархива в Выборге Юлия Крипатова.

Поименно установлено 327 убитых. Все они — мирные русские жители.

«Самому младшему Сергею Богданову — 12. Это и 13-, и 14-, и 15-летние. Русские дети. Некоторые просто вышли из дома, чтобы поприветствовать заходившие финские войска», — рассказала ученый секретарь Выборгского объединенного музея-заповедника Юлия Мошник.

Расстреливали без суда, следствия, свидетелей. Так что реальное число жертв Выборгской резни — идет на тысячи.

«Преступление это было осуществлено именно по этническому принципу. Русских там убивали именно как русских, а не по какой-то другой причине. И я думаю, что да, это, безусловно, подпадает под конвенцию о геноциде», — пояснил глава комиссии РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений Егор Яковлев.

Но до сих пор Выборгская резня официально не признана геноцидом. Больше века прошло — финская сторона так и не принесла даже извинений. А теперь, очевидно, имеет мысли вернуться на тот же кровавый путь.

Тогда, в 1918-м, главком белофиннов генерал-лейтенант Маннергейм провел расследование событий в Выборге. Формальное. Ни один националист из батальона «Финских егерей» не был хоть как-то наказан. А уже через два десятилетия те же палачи, но уже опытные генералы и офицеры будут напрямую участвовавть в геноциде жителей Ленинграда.