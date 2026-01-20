🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 206 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 20 января. Это день, когда особенно важно прийти к гармонии с собой, чтобы избежать внутреннего бунта.

♈️Овны

Овнам сегодня нельзя принимать неудачи. Проявите упорство и заставьте других признать ваши чувства и стремления, так вы добьетесь цели.

Космический совет: подчините судьбу.

Тельцы

Тельцам пришло время заметить старые раны. Сегодня лучший момент, чтобы обсудить с другими обиды и обрести новых товарищей.

Космический совет: сила в правде.

Близнецы

Близнецам пора понять, что без понимания прошлого нельзя сделать шаг в будущее. Правильно оцените собственный опыт и поймите, куда устремлена душа.

Космический совет: примите свою суть.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ракам нельзя погружаться в негатив. Перестаньте таить обиду на других и познайте благость прощения.

Космический совет: разгоните тучи.

♌ Львы

Львам пришло время искать партнеров, а не последователей. Выстраивайте равные отношения с новыми знакомыми и учитесь у других.

Космический совет: ищите себя в глазах близких.

♍ Девы

Девам стоит прислушаться к окружающим. Сегодня другим может понадобиться ваша помощь, которая в итоге позволит прийти к внутреннему росту.

Космический совет: благость в отзывчивости.

♎ Весы

Весам пора перестать бояться, что их не признают. Позвольте себе несовершенство и будьте искренними, так вы найдете верных товарищей.

Космический совет: сохраните баланс.

♏ Скорпионы

Скорпионам необходимо обратить внимание на свои корни. Сегодня вам придется столкнуться с истинным лицом своей семьи, не отводите взгляд.

Космический совет: примите верность.

♐ Стрельцы

Стрельцам пора научиться говорить на языке окружающих. Ваши слова могут терять силу, не доходить до других. Встаньте на их место и обретите истинное видение.

Космический совет: усмирите гордыню.

♑ Козероги

Козерогам стоит отказаться от материальных ценностей. Ваша жизнь не сводится к столь простым вещам, она куда многограннее.

Космический совет: откройтесь душе.

♒ Водолеи

Водолеям не стоит поддаваться шуму. Он может подавить ваши искренние стремления, не дайте этому произойти.

Космический совет: ищите внутренней опоры.

♓ Рыбы

Рыбам нужно сконцентрироваться на внутренних ощущениях и интуиции. Сегодня судьба подскажет вам верное решение любых проблем.

Космический совет: поддайтесь течению.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:51
Секс спасут носки: невролог рассказал, почему холодные ноги «крадут» оргазм
6:32
Грабеж на охраняемом объекте: с военной базы Британии вывезли 55 тонн медного кабеля
6:14
«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака
5:32
Разведсамолет ВМС США выполнил полет над Черным морем в сторону Сочи
5:11
Без паники: как действовать при заморозке банковского перевода

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях
«Я же мужчина»: актер Дмитрий Ендальцев о поисках личного счастья
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026