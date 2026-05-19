Ученые раскрыли способ укрепить кишечник с помощью козьего молока

Козье молоко может укреплять кишечник и активировать защитную функцию организма

Козье молоко, прошедшее процесс ферментации, способно значительно улучшить микрофлору кишечника и активировать антиоксидантную защиту организма. Об этом сообщило издание Food&Function.

В ходе научного исследования специалисты изучали воздействие сухого ферментированного продукта, обогащенного полезными бактериями, на состояние лабораторных животных. Эксперты установили, что в таком молоке содержится высокая концентрация ценных элементов, среди которых присутствуют холин, креатин, ацетил-L-карнитин и бетаин.

Результаты эксперимента на мышах продемонстрировали глубокие положительные изменения в пищеварительной системе. У подопытных, в чье меню добавили ферментированный козий продукт, зафиксировали оздоровление слизистой оболочки: ворсинки кишечника стали выше, а глубина крипт уменьшилась.

Существенные трансформации произошли и на микробном уровне. Ученые заметили резкое сокращение популяции вредных организмов рода Escherichia–Shigella, при этом численность дружественной микрофлоры начала активно расти.

Кроме благотворного влияния на пищеварение, продукт показал себя как эффективное средство для укрепления иммунитета. Исследователи обнаружили, что у животных снизились маркеры повреждения клеток и усилились защитные функции селезенки. Это происходит благодаря способности ферментированного молока подавлять воспалительные процессы.

