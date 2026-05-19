Кравцов анонсировал единый государственный учебник по физкультуре

Элина Битюцкая

Глава Минпросвещения приравнял значимость физической культуры к математике и другим ключевым предметам.

Минпросвещения готовит единый учебник по физкультуре

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Министерство просвещения РФ готовит единый государственный учебник по физической культуре для российских школ. Об этом на Всероссийском съезде учителей физкультуры заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что такие дисциплины, как физкультура, труд и музыка, играют не меньшую роль, чем точные науки. По его словам, именно эти предметы во многом формируют мировоззрение и расширяют кругозор ребенка.

«Поэтому, что касается корректировки программ, <…> вот сейчас мы учебник готовим по физической культуре. Что касается нормирования рабочего времени, защиты педагогов, определенные шаги уже, вы знаете, сделаны», — сказал Кравцов.

21 марта в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что Федеральный институт родных языков народов России начал создание единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Благодаря таким программам изучение языков будет сопровождать детей с первого по выпускной класс.

