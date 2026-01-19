Двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании дочери своего тренера

People: двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании дочери тренера

Французский пловец Янник Аньель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании дочери своего бывшего тренера, которой на момент предполагаемых событий было 13 лет. Об этом сообщает People.

Уголовный суд официально предъявил обвинения 33-летнему спортсмену, отклонив апелляцию его стороны защиты. Согласно данным следствия, инциденты происходили в период с конца 2015 по август 2016 года.

В это время прославленный атлет уже был совершеннолетним, что позволяет судить его по всей строгости закона. География совершения предполагаемых преступлений обширна: правоохранители зафиксировали эпизоды не только на территории Франции, но также в Испании и Таиланде.

Расследование в отношении двукратного чемпиона Олимпийских игр-2012 началось в декабре 2021 года после официального заявления пострадавшей. На тот момент Аньель признал факт физической близости, однако категорически отрицал использование какого-либо принуждения.

Отмечается, что во Франции сексуальный контакт с лицом младше 15 лет юридически квалифицируется как изнасилование, даже если жертва дала согласие. За подобные деяния предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Пострадавшая, которой на данный момент уже больше 20 лет, летом 2024 года провела очную ставку с обвиняемым по его инициативе.

Янник Аньель приобрел мировую известность после триумфа на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, где он завоевал две золотые медали на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете.

Несмотря на статус фаворита, на следующих Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он не смог показать высоких результатов, выбыв на стадии предварительных заплывов. Сразу после неудачи в Бразилии спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.