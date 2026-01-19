«В самом феерическом смысле»: Власова рассказала, как Цискаридзе закрыл ее давний гештальт

Певица Наталия Власова рассказала, как танцевала с Николаем Цискаридзе

Певица, композитор и автор песен Наталия Власова рассказала, что народный артист России Николай Цискаридзе закрыл ее давний гештальт. Радостным моментом певица поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле телеведущего Андрея Малахова в галерее ADEL.

«Я станцевала с Николаем Цискаридзе. Я поступала в Вагановское училище (Академия русского балета имени А. Я. Вагановой — Прим. ред.) и мечтала быть балериной. И в этом году я была на эфире вместе с ним, и мы с ним станцевали танец. Я считаю, что мой гештальт балетный вот просто закрылся в самом вообще феерическом стиле», — вспомнила Власова.

Певица также рассказала, что Цискаридзе назвал ее песню «Я у твоих ног» русской «Besame Mucho».

