«Это все в голове»: почему Наталия Власова не брезгует покупкой винтажных вещей

Певица Власова полюбила винтажные вещи: Я не почувствовала никакого дискомфорта

Певица, композитор и автор песен Наталия Власова призналась, что стала поклонницей винтажной моды. По словам артистки, у нее небольшая коллекция, но это вещи, которые уже не производятся, а оттого особенно ценны и уникальны.

Обладание бусами или сумочкой от Chanel, созданными в прошлом веке, приносит ей массу удовольствия. Не осталось и страха, что та или иная вещь потянет за собой в новый дом дурную энергетику былого владельца. Правда, так было не всегда.

«Я, когда первый раз приобрела, я думала, смогу ли я… И я поняла, что это только в голове. Если я вещь протерла, надушила своими духами, максимально как-то ее освежила, она в голове все, моя, я ее обнулила. То есть я не почувствовала никакого дискомфорта и поняла, что это только в голове», — рассказала Власова корреспонденту 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле телеведущего Андрея Малахова в галерее ADEL.

Как отметила исполнительница, многие ее друзья увлекаются поисками интересных винтажных вещей, и прежде она их не понимала. Больше всего артистку смущало, что предметы, которые покупаются в винтажных или антикварных лавках, кто-то уже использовал или носил. Но стоило попробовать, и все изменилось.

«Я поняла, что это другое. Но, наверно, знаете, играет роль… Например, обувь я бы не купила. Все-таки какие-то вещи — это интимное, это слишком. Я, например, люблю обувь носить на голую ногу, ну, это совсем уже интимная история. А вот какие-то вещи типа сумки, брошки, кстати у меня есть тоже брошка винтажная, вспомнила, бусы, клипсы, какие-то вот такие вещи — я очень за», — заключила звезда.

Ранее в интервью 5-tv.ru Наталия Власова рассказывала, как разгружает гардероб. Певица сильно поменяла свои модные предпочтения и теперь стремится к минимализму. Но что делать с «багажом» прошлых импульсивных покупок? И почему знаменитости вдруг забывают про запасы «тяжелого люкса» и переходят на российские бренды и масс-маркет?

