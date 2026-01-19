«Крайне тяжело»: Татьяна Буланова раскрыла тайны своей многолетней фобии

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Бороться со страхами артистке помогают молодые слушатели.

Чего боятся российские звезды

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Татьяна Буланова призналась, что много лет боялась выходить на сцену

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова призналась в наличии страха перед выступлениями на сцене и публичным общением. Об этом певица сообщила в беседе с «Общественной службой новостей».

Исполнительница подчеркнула, что специфика ее работы требует постоянного присутствия в информационном поле и регулярных концертов, однако большой опыт не успокоил тревоги.

В жизни Булановой случались кризисные моменты, когда боязнь аудитории становилась практически неконтролируемой.

«Были времена, когда я панически боялась зрителей и сцены. Я этот страх не могла побороть, и пришлось взять продолжительную паузу, чтобы восстановиться. Но, честно говоря, это крайне тяжело, когда твоя профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, тебе нужно петь и говорить, а у тебя ком в горле», — поделилась своими переживаниями артистка.

Несмотря на прошлые трудности, на текущий момент Буланова смогла взять ситуацию под контроль. На сегодняшний день певица не испытывает деструктивного влияния фобии и может легко выходить к микрофону, чтобы радовать поклонников хитами и новыми композициями.

По словам Татьяны Булановой, огромную роль в преодолении психологического барьера сыграли ее слушатели. Она уточнила, что молодежь, которая составляет значительную часть ее фанатов, оказывает ей колоссальную поддержку.

«Сейчас у меня очень много молодой аудитории, она меня поддерживает и придает сил. К ней не так страшно выходить», — резюмировала исполнительница.

