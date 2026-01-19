В ЕС пожаловались на нехватку юмора в публичных выступлениях чиновников

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Европейские политики хотят повысить доверие граждан к своим заявлениям.

В ЕС пожаловались на нехватку юмора в публичных заявлениях

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

В Евросоюзе обеспокоены тем, что публичные заявления институтов блока звучат слишком сухо и формально, из-за чего европейское послание хуже воспринимается обществом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского политика, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, в структурах ЕС существует «дефицит публичного юмора», который со временем становится все более заметным недостатком. Чиновник отметил, что аудитория лучше воспринимает простую и живую речь, а уместные шутки могут помочь смягчить обсуждение острых и чувствительных тем.

В материале отмечается, что использование юмора может сделать официальные заявления более доступными и понятными для широкой публики, а также повысить доверие к европейским институтам.

На этом фоне Politico напомнило о недавнем высказывании верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она в шутливой форме упомянула алкоголь, говоря о напряженной международной обстановке. Комментарий прозвучал во время заседания конференции лидеров фракций Европарламента, когда депутаты обменивались новогодними поздравлениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

