В ЕС пожаловались на нехватку юмора в публичных выступлениях чиновников

В Евросоюзе обеспокоены тем, что публичные заявления институтов блока звучат слишком сухо и формально, из-за чего европейское послание хуже воспринимается обществом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского политика, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, в структурах ЕС существует «дефицит публичного юмора», который со временем становится все более заметным недостатком. Чиновник отметил, что аудитория лучше воспринимает простую и живую речь, а уместные шутки могут помочь смягчить обсуждение острых и чувствительных тем.

В материале отмечается, что использование юмора может сделать официальные заявления более доступными и понятными для широкой публики, а также повысить доверие к европейским институтам.

На этом фоне Politico напомнило о недавнем высказывании верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она в шутливой форме упомянула алкоголь, говоря о напряженной международной обстановке. Комментарий прозвучал во время заседания конференции лидеров фракций Европарламента, когда депутаты обменивались новогодними поздравлениями.

