Новый скандал: НАБУ обвинило Службу безопасности Украины в коррупции

Речь идет о взятках при прежнем руководителе ведомства.

НАБУ обвинило Службу безопасности Украины в коррупции

Новый коррупционный скандал разразился на Украине. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможной коррупции в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как пишут в украинской прессе, речь идет о взяточничестве при бывшем руководителе ведомства. В НАБУ поясняют: ход делу дали после обвинений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна. Заявления он сделал находясь за границей, в интервью одному из YouTube-каналов. По его словам, взятки в Службе безопасности брали почти за все — за кадровые назначения, содействие бизнесу и многое другое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина оказалась в эпицентре сразу нескольких скандалов.

Политические разборки Незалежной совпали с очередным блэкаутом и дефицитом управленческих решений в энергетическом секторе страны.

Также ранее НАБУ выложило в общий доступ аудиоматериалы с переговорами лидера партии «Батькивщина», экс-премьера страны и народного депутата Юлии Тимошенко с парламентариями Верховной рады.

На записи политики обсуждали оплату голосования. Голос руководителя фракции отчетливо слышен, тогда как голоса подкупаемых депутатов изменены.

