Общественная палата предложила продлить работу детских садов

Эфирная новость 21 0

Нынешний график устарел и не соотносится с рабочим расписанием родителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работу детских садов в России могут продлить до восьми часов вечера. С такой инициативой выступили представители Общественной палаты.

По их словам, действующий график сильно устарел и не отвечает потребностям родителей. Зачастую они заканчивают работать после 19 часов, плюс им требуется время на дорогу. Однако по мнению экспертов, к такой продленке детские сады нужно подготовить: в первую очередь решить проблему с кадрами.

«У нас воспитатели многие и так перерабатывают. Возможно придется увеличивать штат. Потому что сегодня многие воспитатели работают на две ставки. Здесь, опять-таки, нехватка персонала в детских садах из-за низкой зарплаты. Поэтому здесь нужно добавить деньги, причем не маленькие», — подчеркнула председатель национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности Ирина Волынец.

Авторы инициативы считают, что не обязательно оставлять на дежурства воспитателей. Достаточно младшего персонала, который сможет обеспечить безопасность детей. Однако, как отмечают родители, у нянечек сейчас также повышенная нагрузка. Кроме того, дети меньше капризничают и более охотно остаются в группах, если с ними работают квалифицированные педагоги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Общественная палата предложила продлить работу детских садов
21:11
Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж
20:57
«Ой, холодно!» — Иностранцы поделились впечатлениями после крещенских купаний в РФ
20:42
Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в строительстве многополярного мира
20:41
«Быстро и качественно»: Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении
20:25
Наперекор новоюлианскому календарю: на Украине массово отметили Крещение 19 января

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Баланс интересов: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным
«Крайне тяжело»: Татьяна Буланова раскрыла тайны своей многолетней фобии
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026