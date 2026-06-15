Дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова выходит замуж

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Избранником 16-летней Миланы стал сын близких друзей звездной семьи.

Дочь солиста группы «Корни» Бердникова выходит замуж

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова, 16-летняя Милана, выходит замуж. Об этом журналистам MK.RU рассказал сам певец на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора».

На мероприятие артист пришел вместе с семьей — с женой и тремя детьми. На вопрос, где старшая дочь, музыкант ответил, что сейчас она занята более важными делами — подготовкой к свадьбе.

Всех подробностей о готовящемся торжестве звездная семья раскрывать не стала. В частности, они не поделились, с чем связано решение о свадьбе в столь юном возрасте и не собирается ли Милана в самом ближайшем будущем сделать певца дедушкой. Тем не менее имя избранника 16-летней дочери Бердников все же назвал.

«Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся», — сказал Александр.

По информации СМИ, молодого человека зовут Мигель. Он из очень обеспеченной семьи, но не избалован светским образом жизни. Свадьба должна состояться летом в Москве. Возможно, песню для молодых исполнит солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Узнав о грядущем событии, музыкант сообщил, что может бесплатно выступить на торжестве.

У Александра Бердникова и его супруги Ольги Мажарцевой четверо детей: Милана, Марсель и двойняшки Роза и Валентина. Сам артист неоднократно признавался, что хотел бы родить пятого ребенка, но последнее слово за женой.

Ранее актриса Мирослава Карпович, известная зрителям по роли Маши в сериале «Папины дочки», вышла замуж. Артистка опубликовала фотографии с регистрации брака, для которой выбрала легкое платье и кроссовки.

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