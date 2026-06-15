Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Тюменской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Авария произошла в пять часов утра на 101-м километре федеральной автодороги.

Причина ДТП с автобусом в Тюменской области

Фото: VK/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72

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Водитель автобуса мог уснуть перед смертельным ДТП под Тюменью

Предварительной причиной смертельной аварии на автодороге Курган — Тюмень стал заснувший водитель автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) Тюменской области на своем канале в мессенджере МАКС.

«Столкнулись King Long и грузовой Volvo. Предварительно, 60-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Возможно, он уснул за рулем», — уточнили в ведомстве.

ДТП произошло около пяти часов утра на 101-м километре федеральной автодороги.

В результате происшествия погиб сам водитель автобуса, житель Республики Башкортостан. Еще два человека получили ранения.

Всего в транспорте находилось 19 вахтовых рабочих и двое водителей. Известно, что погибший сменил своего напарника около двух часов ночи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии в больницах после лобового столкновения пассажирской маршрутки и КАМАЗа в Подмосковье. Всего было госпитализировано 19 человек. Два человека погибли.

Авария произошла на втором километре Луцинского шоссе в Одинцове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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