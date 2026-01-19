Наперекор новоюлианскому календарю: на Украине массово отметили Крещение 19 января

Верующие купаются в прорубях в разных регионах, игнорируя решение властей и морозную погоду.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Страна.ua: на Украине многие отмечали Крещение 19 января

Украинцы массово отмечают праздник Крещения Господня в различных областях страны, несмотря на решение властей перенести торжества на 6 января по новоюлианскому календарю. Об этом сообщило издание Страна.ua.

По данным СМИ, граждан Украины не останавливают ни официальные указания, ни низкая температура.

«Купающиеся в прорубях были в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепропетровской и Харьковской областях. <…> Крещенские службы у воды довольно многолюдны», — сказано в материале.

В материале также отмечается, что крещенские службы у воды собирали значительное число верующих, а запросы, связанные с праздником, вошли в десятку самых популярных в поисковой системе Google.

Решение о переходе на новоюлианский календарь было принято так называемым поместным собором Православной церкви Украины (ПЦУ) в июле 2023 года. В мае того же года президент Владимир Зеленский подписал законы, которые перенесли празднование Рождества на 25 декабря, Покрова Пресвятой Богородицы — на 1 октября вместо 14-го числа, а Крещения — на 6 января вместо 19-го. С 2026 года 7 января на Украине будет официально отмечаться День программиста.

В то же время украинская епархия ПЦУ 23 декабря 2025 года подчеркнула, что решение архиерейского собора позволяет отдельным приходам оставаться на старом календаре, сохраняя традицию празднования Крещения 19 января.

