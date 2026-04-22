Берут в клещи: армия России ведет активные бои в пригородах Красного Лимана

Наши подразделения вытесняют с линии фронта артиллерию ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Беспилотники, в том числе с искусственным интеллектом, играют огромную роль в освобождении новых территорий, как это происходит прямо сейчас в Красном Лимане. Под контроль наших войск там перешли уже более, чем две трети территории.

Активные бои идут в пригородах, где противник несет большие потери. За тем, как вытесняют врага, наблюдает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

На краснолиманском направлении земля дрожит. Обмен ударами: и от атак ВСУ, и от залпов пушек 25-й армии нашей западной группировки.

В объективе дрона-разведчика — один из оккупированных районов Красного Лимана.

«Едва заехали к ребятам на позицию, как в ту же минуту началась боевая работа. Не успели даже поговорить толком. Но такая уж сейчас интенсивность боев», — отметил корреспондент.

По словам бойцов западной группировки, им удалось вытеснить с линии фронта артиллеристов ВСУ.

«На нашем направлении их ствольная артиллерия уже не работает практически. И основное поражающее их средство — это системы БПЛА. И по мере появления, как вы сказали уже, они наносят большой ущерб, и мы стараемся их подавлять», — рассказал командир артиллерийской батареи 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Фрегат».

Отсутствие орудийной мощи враг успешно компенсирует множеством дронов. Именно на беспилотниках сейчас основана контрбатарейная борьба ВСУ. И нашим артиллеристам приходится держать дистанцию и быть максимально сконцентрированными, работая по бесчисленным по пунктам управления БПЛА.

«Ну, рабочее для нас оптимальное — 10–12. Чтобы вот прям хорошо работать. От пяти идем и далее, до поражения цели», — сообщил командир взвода управления 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Кобра».

У нас есть свой ответ вооруженному Западом и военными технологиями противнику. «Ланцет», барражирующий боеприпас, который постоянно совершенствуется заводом-изготовителем.

Бьют по всем целям, в том числе радиолокационным станции и инженерной технике врага, которая наводит мосты.

«Благодаря ИИ, если мы долетели до цели, 99%, что мы ее поразим. Его спасет только чудо. Мы наводим на них ужас, наша результативность говорит за это», — заявил начальник расчета барражирующих боеприпасов группировки войск «Запад» с позывным «Винни».

В итоге от действий западной группировки потери понесли сразу пять вражеских бригад ВСУ и теробороны. А наши войска на краснолиманском направлении добились тактического преимущества.

