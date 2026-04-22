Европа выделила Украине 600 миллионов евро

Александра Якимчук

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Европейский союз (ЕС)и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделили Украине 600 миллионов евро. Об говорится в заявлении, опубликованном на сайте Делегации альянса на Незалежной.

«Европейская комиссия и группа Европейского инвестиционного банка сегодня объявили о новом пакете финансирования на сумму более 600 миллионов евро для поддержки срочных проектов по реконструкции в Украине», — говорится в заявлении.

Там уточнили, данные средства должны пойти на восстановление Незалежной: реконструкцию жизненно важных секторов. Например, автомобильных и железных дорог, электросетей и общественной инфраструктуры.

«Сегодняшнее объявление отражает силу партнерства ЕС с Украиной», — отметил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что послы Европейского союза утвердили кредит в 90 миллиардов евро Украине, а также 20-й пакет антироссийских санкций.

После восстановления поставок топлива по нефтепроводу «Дружба» через Украину Евросоюз ожидает от Словакии и Венгрии смены позиции по вопросу кредитования, так как эти страны наложили вето на займ Киеву из-за прекращения поставок «черного золота» по данному трубопроводу.

