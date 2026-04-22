Продолжать начатое: что будет с фестивалями Евгения Горенбурга после его смерти

Мария Гоманюк
Свердловский рок-музыкант — создатель и идейный вдохновитель «Уральской ночи музыки», «Старого Нового Рока» и проекта «Красная строка».

Все фестивали, созданные известным свердловским рок-музыкантом Евгением Горенбургом, состоятся в запланированные сроки, несмотря на его смерть. Об этом 5-tv.ru сообщили в продюсерском центре «ЛАД».

В команде отметили, что проекты, которые он создавал десятки лет, реализуются. Так, «Уральская ночь музыки» пройдет 19 июня, фестиваль «Красная строка» — с 21 по 23 августа, а «Гиккон» — 29 августа.

Сотрудники центра подчеркнули, что Горенбург оставался ключевой фигурой для коллектива и всей культурной жизни Екатеринбурга. По их словам, музыкант на протяжении многих лет создавал масштабные мероприятия, которые получили известность по всей стране и за ее пределами. После себя Евгений оставил важное наследие.

Исполнительный директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Екатерина Пологова заявила, что главный принцип Горенбурга, который заключался в продолжении начатого, сохранится, поэтому все запланированные проекты состоятся.

Прощание с Горенбургом пройдет 24 апреля в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге с 11:00 до 12:30.

Про смерть музыканта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отметил, что Горенбург был одним из основателей Свердловского рок-клуба и человеком, чьи проекты находили отклик у сотен тысяч людей. По словам главы региона, его вклад в развитие уральского рока и культурной среды региона крайне значим.

Горенбург был создателем и идейным вдохновителем крупных фестивалей, в числе которых «Старый Новый Рок» и «Уральская ночь музыки», а также книжного проекта «Красная строка». Кроме того, он поддерживал молодых музыкантов и помогал им выйти на большую сцену.

Музыкант и продюсер ушел из жизни на 66-м году.

