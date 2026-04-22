Вместо денег провода: что известно о взрыве свертка в руках подростка в Перми

Мария Гоманюк

После того, как Саша взял в руки странную находку, произошел хлопок.

В Перми подросток получил ожоги после того, как поднял на улице сверток, замаскированный под пачку денег. Подробнее о ситуации в беседе с 5-tv.ru рассказала мать пострадавшего школьника Ксения Якушева.

По ее словам, когда Саша поднял устройство, он временно потерял возможность открыть глаза. Одноклассник помог подростку дойти до учебного учреждения, и уже там учителя связались с Якушевой.

Как ранее писал 5-tv.ru, после того, как Саша взял в руки странную находку, произошел хлопок с похожим на петарду звуком.

Родитель пострадавшего подростка добавила, что в одном медучреждении помощь ее сыну оказать не смогли из-за отсутствия специалиста, после чего ребенка осмотрели в другом месте. Врачи промыли Саше глаза, обработали их и отпустили домой, не выявив серьезных повреждений.

«Глаза пострадали. Да, он не видел, у него как в глазах эта вспышка. Там, говорит, и баллончик был, видно, и порошок», — отметила Ксения.

Сам подросток в диалоге с корреспондентом 5-tv.ru признался, что нашел предмет по дороге из школы. По его словам, внутри, помимо купюр, находились баллончик, батарейка и провода.

«Взорвалась прямо в руках, потом я глаза не мог открыть», — сказал Саша.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что подобные находки могут представлять опасность. Ведомство призвало родителей объяснять детям правила поведения: не трогать неизвестные предметы, отходить на безопасное расстояние и сообщать взрослым о подозрительных находках.

