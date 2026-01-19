«Сделал красный цвет своей визитной карточкой»: Влад Лисовец о смерти Валентино Гаравани

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 39 0

Легендарного итальянского дизайнера не стало 19 января.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; legion-media/Persona Stars; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стилист Владислав Лисовец прокомментировал смерть Валентино Гаравани

Вместе с Валентино Гаравани, дизайнером и основателем модного дома Valentino, ушла целая эпоха. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился российский стилист Владислав Лисовец.

Валентино Гаравани — олицетворение знаменитой итальянской нежности и элегантности. Как отметил Лисовец, модельер отличался тем, что мог сделать женщин невероятно красивыми и изысканными. При этом основатель Valentino никогда не гнался за модой.

«Он пропагандировал ту самую элитарность, ту самую красоту, которой сейчас многим не хватает в современном мире. Поэтому, конечно, его уход еще больше показывает то, что мир очень сильно изменился. И сегодня, к сожалению, та мягкость, та струящаяся красота, которую маэстро выдавал миру, не очень востребована», — сказал Владислав Лисовец.

Он добавил: визитной карточкой Валентино Гаравани был красный цвет. Поэтому удивительно, что дизайнер уходит именно в Год Огненной Лошади.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19 января умер Валентино Гаравани. Легендарный модельер скончался у себя дома в окружении близких. Ему было 93 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
«Я уже устала от судов»: есть ли у Лерчек шанс избежать реального срока
22:52
«Сделал красный цвет своей визитной карточкой»: Влад Лисовец о смерти Валентино Гаравани
22:33
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
22:15
Холодный прием: как швейцарский Давос готовится к приезду Трампа
21:56
Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке
21:42
«Я бы так не поступила»: Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Я бы так не поступила»: Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной
Баланс интересов: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026