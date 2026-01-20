Секс спасут носки: невролог рассказал, почему холодные ноги «крадут» оргазм

Невролог Гайфутдинов: носки во время секса могут помочь получить оргазм

Согреть ноги теплыми носками во время секса — таков совет врача-невролога Рестема Гайфутдинова людям, которые не могут расслабиться и получить оргазм. Причиной тому нередко становятся именно холодные ноги как признак активизации симпатической нервной системы в ответ на стресс. Об этом доктор рассказал журналистам Life.ru.

По словам специалиста, холодными кисти и стопы могут стать в результате реакции организма как на внешнюю опасность, так и на внутреннее напряжение. Тело переходит в режим «бороться или бежать» и начинает перераспределять кровоток в пользу жизненно важных органов (сердце, почки, печень, мозг), чтобы защитить их от возможной угрозы.

Сосуды в конечностях сужаются, появляется ощущение холода. Пока организм находится в состоянии борьбы за выживание, он подавляет процессы пищеварения и размножения, потому что в этот момент они не первостепенны. Ему не до сексуальной активности.

«Когда же угроза миновала, и происходит снижение стимуляции симпатической нервной системы, активируются процессы восстановления и восполнения энергетических запасов», — сказал Гайфутдинов.

И вы снова готовы любить и получать удовольствие. Теплые ноги — это один из признаков спокойствия. Но, по словам невролога, холодные конечности — не единственная причина отсутствия оргазма, а, скорее, индикатор общего баланса нервной системы и психологического комфорта. И если носки и расслабление не решают проблему, стоит обратиться к врачу.

